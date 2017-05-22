Газизов: за сезон «Уфа» заработала больше полумиллиарда рублей

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о доходах команды по итогам сезона-2016/17 РФПЛ. Уфимцы финишировали в чемпионате России на 7-м месте.

«За чемпионат мы заработали больше полумиллиарда рублей. Это прямые деньги, которые мы получили без учёта вычета налогов. Это почти что 50% от бюджета, выделяемого республикой. Заработанные деньги мы вкладываем в инфраструктуру. Здесь вокруг ничего не было. Мы построили поля, фитнес-клуб, единственный такого уровня в Черниковке. Он служит и для команды, и для людей, которые могут купить абонемент и принести прибыль клубу. Будем и дальше продолжать заниматься фитнес-движением. Мы пытаемся сделать так, чтобы инфраструктура стадиона приносила прибыль. Сейчас это уже происходит, но года через три это будет лакомый кусок для инвесторов.

Что касается инфраструктуры, то надо понимать, какой бы она ни была, такие деньги, как от самого футбола – то есть от продажи прав или футболистов, – она не принесёт. Вратарь Андрей Лунёв продан нами в «Зенит» за 250 миллионов рублей. Когда мы будем по аналогии с Александром Зинченко работать с западом, то будем и получать хороший доход в валюте и узнаваемости», — цитирует Газизова likes.ru.