Итальянский бизнесмен Радриццани завершил приобретение «Лидс Юнайтед»

Итальянский бизнесмен Андреа Радриццани завершил приобретение английского «Лидс Юнайтед», сообщает BBC Sport.
В результате он стал владельцем футбольного клуба, выступающего в Чемпионшипе (второй по значимости лиги Англии).
Радриццани в январе этого года выкупил 50% акций у Массимо Челлино и планировал выкупить оставшуюся долю.
Радриццани сделал это и теперь стал единоличным акционером клуба после трёх лет правления Челлино.
«Лидс» занял седьмое место в прошедшем сезоне и не сумел попасть в плей-офф Чемпионшипа за право выхода в Премьер-лигу.
Президент «Лидса» Челлино продал 50% акций клуба