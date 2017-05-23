Итальянский бизнесмен Радриццани завершил приобретение «Лидс Юнайтед»

Итальянский бизнесмен Андреа Радриццани завершил приобретение английского «Лидс Юнайтед», сообщает BBC Sport.

В результате он стал владельцем футбольного клуба, выступающего в Чемпионшипе (второй по значимости лиги Англии).

Радриццани в январе этого года выкупил 50% акций у Массимо Челлино и планировал выкупить оставшуюся долю.

Радриццани сделал это и теперь стал единоличным акционером клуба после трёх лет правления Челлино.

«Лидс» занял седьмое место в прошедшем сезоне и не сумел попасть в плей-офф Чемпионшипа за право выхода в Премьер-лигу.