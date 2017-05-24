Усманов не будет отказываться от покупки контрольного пакета акций «Арсенала»

Российский бизнесмен Алишер Усманов 24 мая встретится со своими ближайшими советниками, чтобы обсудить вариант покупки лондонского «Арсенала». Ранее главный акционер команды Стэн Кронке отказался продавать контрольный пакет акций за $ 2,6 млрд.

Алишер Усманов хочет увеличить свою 30-процентную долю в клубе. Российский бизнесмен считает, что его инвестиции могут положительно повлиять на «Арсенал» и вновь сделать «канониров» чемпионами Англии.

В минувшем сезоне АПЛ «Арсенал» финишировал на 5-м месте. Подопечные Арсена Венгера также вышли в финал Кубка Англии, где 27 мая сыграют с «Челси».