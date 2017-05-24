Полуфинал хоккейного ЧМ Россия — Канада посмотрел почти каждый 10-й россиянин

По оценочным данным, трансляция полуфинала хоккейного чемпионата мира 2017 года между сборными России и Канады (2:4) привлекла внимание около 14 млн жителей России.

Для сравнения: четвертьфинал прошлогоднего первенства Россия — Германия посмотрели 19 млн человек, а финал чемпионата мира 2015 года Россия — Канада — 34 млн российских телезрителей.

Сборная России на прошедшем чемпионате мира не смогла выйти в финал, а в матче за третье место обыграла команду Финляндии (5:3) и завоевала бронзовые медали первенства.