«Рома» представила домашнюю форму на сезон-2017/18

Футболисты «Ромы» сезон-2017/18 чемпионата Италии начнут в новой форме. На официальном сайте клуба была презентована домашняя экипировка от фирмы Nike. Опробовать её игроки смогут в последнем туре итальянской Серии А с «Дженоа». Матч состоится 28 мая в Риме.

Новая форма выполнена в традиционных цветах и сочетает в себе классический стиль и новейшие технологии Aeroswift. Номера футболистов будут выполнены в жёлтом цвете.

Форма уже поступила в продажу.

Посмотреть форму можно на официальной странице «Ромы» в «Твиттере».