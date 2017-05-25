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«Рома» представила домашнюю форму на сезон-2017/18

25 мая 2017, четверг. 10:16. Бизнес

Футболисты «Ромы» сезон-2017/18 чемпионата Италии начнут в новой форме. На официальном сайте клуба была презентована домашняя экипировка от фирмы Nike. Опробовать её игроки смогут в последнем туре итальянской Серии А с «Дженоа». Матч состоится 28 мая в Риме.

Новая форма выполнена в традиционных цветах и сочетает в себе классический стиль и новейшие технологии Aeroswift. Номера футболистов будут выполнены в жёлтом цвете.

Форма уже поступила в продажу.

Посмотреть форму можно на официальной странице «Ромы» в «Твиттере».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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