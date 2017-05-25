«Интер» представил домашнюю форму на сезон-2017/18

«Интер» представил домашний вариант клубной формы, которая будет использоваться в следующем сезоне. Как сообщает официальный сайт миланской команды, форма от компании Nike выполнена но новой технологии Dri-FIT, которая позволяет футболистам чувствовать себя ещё более комфортно.

Отмечается, что классический чёрно-синий дизайн был пересмотрен вместе с современным дизайном: вертикальные полосы на груди имеют разную ширину и напоминают новую архитектуру Милана.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в официальном «твиттере» миланского клуба.