Орлов: руководители «Матч ТВ» потратили трёхгодичный бюджет за полтора года

Комментатор Геннадий Орлов рассказал о финансовых проблемах телеканала «Матч ТВ».

«Это же позорище, что этот наш канал самый большой, где Толстой зарабатывал по 90… И с Тиной они же вообще обанкротили „Матч ТВ“. Дело в том, что трёхгодичный бюджет потратили за полтора года. Они поставили сейчас экономиста, и его задача — всех убрать.

Даже не хочется о них (руководителях «Матч ТВ». — Прим. «Чемпионата») говорить — настолько они неинтересны. Я взрослый человек и общаюсь только с теми людьми, которые мне приятны. Поэтому я с Тиной Канделаки ни разу не разговаривал. И ещё там одна девушка есть — Билан. Я вижу, что они делают. Продукт никакой. Картинка яркая, но это не так сложно сделать за деньги. Но как можно было назвать передачу «Кто хочет стать легионером?»? Ну это умереть можно", — сказал Орлов в разговоре с коллегами Кириллом Дементьевым и Алексеем Андроновым. Слова попали в эфир передачи OFFSIDE, хотя комментаторы думали, что он ещё не начался.