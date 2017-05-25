Орлов: ни про какое банкротство «Матч ТВ» я не говорил. Это провокация

В пресс-службе «Матч ТВ» отреагировали на слова комментатора Геннадия Орлова, который сказал, что нынешние руководители обанкротили телеканал. Орлов сказал это во время разговора с коллегами Кириллом Дементьевым и Алексеем Андроновым. Слова попали в эфир передачи OFFSIDE, хотя комментаторы думали, что он ещё не начался.

«Как мы ранее и сообщали, никаких масштабных сокращений субхолдинг „ГПМ Матч“ не планирует. Любые личностные оценки деятельности субхолдинга „ГПМ Матч“ оставляем без комментариев. Мы не имеем возможности давать опровержения после каждого сказанного кем-либо слова», — сообщили в пресс-службе телеканала.

Кроме того, пресс-служба привела слова самого Орлова, который отрицает, что говорил про банкротство «Матч ТВ»: «Я сегодня уже нескольким СМИ сообщил — ни про какое банкротство „Матч ТВ“ ни в какой передаче я не говорил. Это провокация. Нагло смонтированная подтасовка звука. Приношу извинения и руководству, и всем сотрудникам „Матча“. Уверен, что за сфабрикованную подставу ответят те, кто это сделал».

Фрагмент эфира передачи OFFSIDE со скандальными словами Орлова можно посмотреть в «Твиттере».