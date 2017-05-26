Донецкий «Шахтёр» передал страницу в соцсети «ВКонтакте» болельщикам

Донецкий «Шахтёр», который ранее объявлял о приостановке публикаций в сообществе социальной сети «ВКонтакте», передал страницу клуба болельщикам. Новым администратором сообщества «Шахтёра» в этой соцсети назначен Антон Воропаев.

«Уважаемые болельщики! Как сообщалось ранее, ФК «Шахтёр» остановил обновления своей страницы «ВКонтакте» из-за указа президента Украины «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», который, помимо прочего, запрещает доступ в «ВКонтакте». В связи с этим сообщество перестаёт быть официальным и передаётся в управление болельщикам «Шахтёра». Новые администраторы будут продолжать информировать поклонников «горняков» о новостях из жизни команды и помогать быть ближе к «Шахтёру», — говорится в заявлении клуба.

«В «Шахтёре» мне пошли навстречу и позволили вести группу бесплатно. Я давно болею за команду, очень скучаю по нашим ребятам, и очень не хотелось бы, чтобы группа простаивала. Мы будем смотреть, что публикует клуб в других социальных сетях, чтобы не лишать болельщиков, в том числе тех, кто живёт за границей Украины, информации о любимом клубе. Часть будем копировать, часть добавлять от себя. Всё-таки статус фан-сообщества позволяет нам отходить от строгих требований», — сказал Воропаев.