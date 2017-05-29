Во Франции представили официальный мяч на сезон-2017/18

Во французской Лиге 1 представили новый мяч, которым команды будут играть в сезоне-2017/18. Информация появилась на официальной странице лиги в «Твиттере».

Мяч трёхцветный – на нём белый, серый и жёлтый цвета. На жёлтую часть было нанесено название – Elysia ballon officiel Ligue 1. Производителем мяча стала компания Uhlsport.

По итогам минувшего сезона чемпионом Франции стал «Монако». Второе место занял «ПСЖ», а замкнула тройку призёров «Ницца».

Фото мяча можно посмотреть на странице лиги в «Твиттере»