В Москве пройдёт Russian Gaming Week

Через неделю в Москве стартует Russian Gaming Week – самое масштабное событие в России, посвящённое индустрии гемблинга. Двухдневная программа включает несколько профильных секций, выставку, открытый лекторий, мастер-классы и дискуссии.

RGW – ежегодный слёт представителей индустрии, который проводится в 11-й раз. В этом году событие будет проходить 7–8 июня. Площадка осталась традиционной – выставочный центр «Сокольники», павильон №2. Как заявили организаторы – компания Smile-Expo, – событие пройдёт под знаком «перезагрузки». Развитие криптотехнологий, сфер AR/VR и последние законодательные изменения заставляют взглянуть на индустрию по-новому.

Помимо традиционных тем для сегментов land based и online, будут обсуждаться проблемы биткоин-платежей, искусственного интеллекта в гемблинге, применение чат-ботов, развитие VR/AR и киберспорта, а также новые маркетинговые инструменты.

Собственники и управляющие БК в компании юристов обсудят последствия принятия закона об отчислениях на спорт, новые рекламные возможности на рынке азарта и подготовку к чемпионату мира по футболу — 2018. Слушателей ждут доклады профильного юриста Марии Лепщиковой, президента Bingo Boom Константина Макарова, а также экспертов по продажам, рекламе и развитию бизнеса.

На волне резкого подорожания биткоина и взлёта популярности цифровых валют участники обсудят тему биткоин-платежей и блокчейн-сервисов в гемблинге. Чем выгодны цифровые токены, как проходят транзакции, что такое дебетовые BTC-карты и какие задачи решает блокчейн – на эти и другие вопросы ответят приглашённые криптоэксперты.

В формате открытых лекций и дискуссий будут обсуждаться темы, связанные с аналитикой, использованием платёжных систем и привлечением новых игроков. Параллельно с конференцией пройдёт выставка достижений игорной индустрии. В рамках девелопер-зоны разработчики представят новинки в области игорного софта и онлайн-казино. Подробности – на сайте RGW