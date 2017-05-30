В новом сезоне «Балтика» сделает платным вход на домашние матчи для женщин

В футбольном клубе «Балтика», выступающем в первенстве Футбольной национальной лиги, приняли решение сделать платным вход на домашние матчи для женщин. Кроме того, в новом сезоне предстоит символическое повышение стоимости билетов на игры калининградской команды.

«Для детей до 12 лет и ветеранов ВОВ мы сохранили право бесплатного прохода. Хотим изменить отношение болельщиков к «Балтике». У нас не так много ручейков для пополнения клубного бюджета. Продажа билетов – один из них. Если вы любите свою команду, то придёте на стадион и купите в кассе билет или оформите клубную карту.

Тем более в скором времени «Балтике» предстоит переезд на новый стадион, который оборудован специальной системой контроля. Там вход будет платным для всех категорий зрителей. Надо планомерно готовиться к этому", — приводит слова генерального директора «Балтики» Тимура Лепсая клубная пресс-служба.