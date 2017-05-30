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«Матч ТВ» через суд хочет закрыть раздел пользовательских публикаций Sports.ru

30 мая 2017, вторник. 19:44. Бизнес

В Мосгорсуде прошло первое заседание по иску телеканала «Матч ТВ» к интернет-порталу Sports.ru, изначально связанному с хайлайтами матчей Футбольной национальной лиги.

На это заседание юристы телеканала принесли новые протоколы о том, что они сочли нарушениями, и изменили исковые требования. Теперь «Матч ТВ» требует прекратить «создание технической возможности» публикации контента пользователями интернет-портала.

«В числе новых якобы нарушений, например, публикация в одном из пользовательских блогов «Трибуны» эмбеда из YouTube c минутным роликом с февральского товарищеского матча «Оденсе» – «Зенит». Этот матч транслировался на одном из каналов холдинга, «Наш футбол». Но сам этот ролик в YouTube, в официальном канале «Нашего футбола» опубликовали представители компании. YouTube позволяет встраивание опубликованного в него контента и отдельно подчеркивает в своём пользовательском соглашении возможность такого распространения», — отмечает Sports.ru.

Также в суд в качестве третьей стороны был приглашён представитель Роскомнадзора, который принёс письменное заключение о том, что в процессе изучения сайта Sports.ru запрещённого контента не обнаружено. В апреле «Матч ТВ» добивался блокировки сайта Sports.ru Роскомнадзором, но и тогда требования телеканала не были удовлетворены.

«Новое исковое требование – по сути, закрыть «Трибуну», крупнейшее российское сообщество о спорте с многомиллионной аудиторией, блогами и микроблогами клубов, федераций, спортсменов, медиа, журналистов и простых болельщиков. Это ещё абсурднее, чем прежние претензии, и, конечно, будет оспорено в суде. Sports.ru существует 19 лет, «Трибуна» – 8 лет, и за это время у нас нет ни одной неурегулированной претензии правообладателей. И многие из них, включая НБА, Евролигу или тот же ФНЛ, сами активно пользуются возможностями Sports.ru как платформы. Существование «ВКонтакте», YouTube, «Твиттера», «ЖЖ» и любых других платформ ни в чём не противоречит ни мировой практике, ни российскому законодательству – по крайней мере пока", — заявил генеральный директор Sports.ru Дмитрий Навоша.

Навоша подчеркнул, что «если у кого-либо из правообладателей возникали претензии к Sports.ru по перепечаткам или видео, они всегда и незамедлительно удовлетворялись. «Матч ТВ», прежде чем обратиться в Роскомнадзор и Мосгорсуд, ни разу не предъявлял нам претензий ни насчёт ФНЛ, ни насчёт товарищеских матчей «Зенита». Мы имеем дело с типичным юридическим шантажом и, безусловно, найдём что ему противопоставить», — заявил Навоша.

Следующее заседание по этому иску назначено на 14 июня.

Пресс-служба «Матч ТВ» об иске к Sports.ru: мы просто делаем свою работу
Источник: Sports.ru Сообщить об ошибке
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Новости. Бизнес
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