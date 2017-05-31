Президент «Спартака» убеждён, что в РФПЛ должно быть не более 12 команд

Президент «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о том, в каком направлении должна двигаться российская Премьер-Лига.

«Пока чемпионат России стоит очень дешево. Потому что, например, картинка из Перми хорошо знакомая — там куча мусора вместо одной трибуны. «Уфа» показывает неплохой футбол, но когда приходит 5 тыс. зрителей на стадион, то зачем такой зрительский интерес нужен? Я не говорю про «Томь», которая работает лифтом: придут, проедят все деньги, плачутся, бегают, ищут. Уровень футбола должен расти. Сейчас, за исключением „Спартака“, ни у кого болельщицкой торсиды нет, какие бы исследования ни проводили — и сейчас все это увидели. Сколько стоит бренд „Спартак“? Около 300 млн долларов.

Больше людей должно быть вовлечено в футбол, необходимы успехи сборной, а для успехов сборной нужна хорошая подготовка доморощенных футболистов. Чтобы были хорошие доморощенные футболисты, нужен лимит. И вот тогда можно требовать другие деньги за показ игр.

Если будем рассматривать футбол как некий бизнес-процесс, то больше 12 команд иметь нельзя. 12 команд играют в четыре круга или в два круга, потом делятся на две шестерки и играют ещё два круга. Тогда я понимаю, что у меня будет примерно 40 матчей в году, которые будут собирать по 35 тыс. зрителей. И это серьёзная добавка в бюджет, это интересная картинка на телевидении и, возможно, повышенное внимание рекламы к подобному зрелищу.

Но встанет вопрос, что произойдёт с клубами, которые находятся на грани выживания. В чём интерес футбола? В развитии его как флагмана российского спорта — это один путь. Или его псевдопопуляризация, как мы имеем на примере Томска, — это другой путь. Не думаю, что меня поддержат, но я бы всё-таки пошёл на такие радикальные шаги. При этом если потом будут появляться команды, которые будут собирать больше 10 тыс. в среднем за сезон, то велкам. Тогда таких команд будет 13, 14, 16, даже 20. Но к этому надо прийти, а пока таких команд нет", — сказал Федун в эфире «Матча».