«Манчестер Сити» представил форму на сезон-2017/18

Футболисты «Манчестер Сити» представили домашний комплект формы на сезон-2017/18. Информация появилась на официальном сайте «горожан».
Форма от фирмы Nike выполнена в традиционном голубом цвете. Участие в презентации приняли полузащитники Кевин Де Брёйне, Лерой Зане и Рахим Стерлинг. Новый домашний комплект уже поступил в продажу.
В минувшем сезоне английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» занял 3-е место.
Видео новой формы также можно посмотреть на официальной странице «Манчестер Сити» в «Твиттере».
«Манчестер Сити» может потратить в летнее трансферное окно около £ 300 млн