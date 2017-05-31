«Манчестер Сити» представил форму на сезон-2017/18

Футболисты «Манчестер Сити» представили домашний комплект формы на сезон-2017/18. Информация появилась на официальном сайте «горожан».

Форма от фирмы Nike выполнена в традиционном голубом цвете. Участие в презентации приняли полузащитники Кевин Де Брёйне, Лерой Зане и Рахим Стерлинг. Новый домашний комплект уже поступил в продажу.

В минувшем сезоне английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» занял 3-е место.

Видео новой формы также можно посмотреть на официальной странице «Манчестер Сити» в «Твиттере».