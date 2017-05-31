Состоялось заседание бизнес-клуба хоккейного «Спартака»

30 мая на борту суперъяхты Radisson Royal состоялось второе заседание бизнес-клуба «Спартака». На него, как и в минувшем году, были приглашены руководители крупнейших российских и зарубежных инвестиционных и промышленных компаний, ведущие спортивные и рекламные агентства, представители бизнес-элиты, журналисты ведущих средств массовой информации. Мероприятие прошло в непринуждённой обстановке, когда гости могли пообщаться, завязать деловые контакты, поделиться своими бизнес-планами и познакомиться с уникальными коммерческими возможностями одного из самых популярных клубов страны. Эти возможности действительно почти безграничны с учётом того, что в предстоящем сезоне «Спартак» будет проводить домашние матчи на самой современной арене Москвы в «Парке легенд».

Во время красочной церемонии «Спартак» презентовал специальные проекты будущего сезона, поделился творческими планами, а также вручил памятные красно-белые джерси своим надёжным партнёрам, среди которых информационный партнёр клуба — «Чемпионат.com».

Гости и участники мероприятия отмечали огромные перспективы, которые открывает для бизнес-сообщества партнёрство с хоккейным клубом с богатейшей историей, подчёркивали узнаваемость бренда «Спартак» и выражали надежду на плодотворное сотрудничество.

Почётными гостями бизнес-клуба стали прославленные ветераны «Спартака», олимпийские чемпионы Борис Майоров, Вячеслав Старшинов, Владимир Шадрин, Сергей Шепелев, популярный актёр театра и кино, давний болельщик красно-белых Алексей Маклаков, а также солист группы «Иванушки Интернешнл» Кирилл Андреев. У представителей СМИ была возможность обсудить предстоящий сезон с новым тренерским штабом красно-белых во главе с Вадимом Епанчинцевым и задать интересующие вопросы игрокам команды — Артёму Воронину, Владиславу Провольневу, Никите Ли, Александру Трушкову, Антону Первову.