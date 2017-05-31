Китайский производитель смартфонов Vivo стал спонсором ЧМ-2018 и ЧМ-2022

Китайская компания по производству смартфонов Vivo заключила спонсорский договор с Международной федерацией футбола на чемпионаты мира 2018 года в России и 2022 года в Катаре, сообщает официальный сайт ФИФА.

Подписание соглашения состоялось сегодня, 31 мая, в Пекине. По контракту компания также станет спонсором Кубка конфедераций 2017 и 2021 годов.

Чемпионат мира 2018 года пройдёт в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах. Мировое первенство 2022 года будет проходить в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.