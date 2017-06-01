Английские клубы в сезоне-2015/16 заработали рекордные £ 3,65 млрд

Английские клубы в сезоне-2015/16 заработали в общей сложности £ 3,65 млрд (€ 4,17 млрд). Как сообщает Guardian, этот показатель стал рекордным за всю историю АПЛ и превысил на £ 200 млн показатель сезона-2014/15.

Больше всего за позапрошлый сезон заработал «Манчестер Юнайтед» — € 588 млн. На втором месте идут земляки из «Манчестер Сити», чей доход составил около € 448 млн. При этом отметим, что в сезоне-2015/16 ещё не вступил в силу рекордный телевизионный контракт АПЛ с британскими телекомпаниями, который позволяет английским клубам зарабатывать ещё больше.

По предварительным подсчётам, данный контракт с сезона-2016/17 увеличит прибыль команд на 60%. Подробный финансовый отчёт за минувший сезон будет опубликован через год. Также в сезоне-2015/16 был установлен рекорд по затратам клубов на заработные платы — £ 2,24 млрд (€ 2,57 млрд).