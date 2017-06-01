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«Ювентус» сменит название своего стадиона с 1 июля

1 июня 2017, четверг. 17:24. Бизнес

Итальянский футбольный клуб «Ювентус» переименует свою домашнюю арену, сообщает пресс-служба туринской команды.

С 1 июля стадион «Ювентус» будет носить название Allianz Stadium («Альянц Стэдиум»). Об этом руководство клуба договорилось с компаниями Allianz и Lagardère Sports. Стороны заключили сделку, согласно которой домашняя арена туринцев до 30 июня 2023 года будет носить название Allianz Stadium. Полное название арены — Allianz Stadium of Turin.

Таким образом, стадион «Ювентуса» пополнил список других арен с названием «Альянц», в который входят арены в Мюнхене, Сиднее, Лондоне, Ницце, Сан-Паоло и Вене.

Посмотреть фотографию можно в «Твиттере» «Ювентуса».

Английский стадион в Турине
Впервые в истории итальянского футбола клуб стал собственником своего стадиона. Новый стадион, построенный по английскому образцу, принёс "Ювентусу" удачу в чемпионате и сулит немалую прибыль.
Источник: Официальный сайт ФК "Ювентус" Сообщить об ошибке
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