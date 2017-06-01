Месси откроет парк развлечений в Китае

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси откроет в Китае собственный парк развлечений под названием «Messi Experience Park», сообщает AFP.

Парк откроется в 2019 году на юго-востоке азиатской страны и будет иметь свыше 20 достопримечательностей, расположенных на участке площадью более 80 тыс. м².

Аудиовизуальная группа Mediapro, которая примет участие в строительстве парка наряду с Phoenix Group и менеджментом звёздного футболиста, заверила, что посетители смогут окунуться во вселенную Месси.