Булыкин: поддерживаю «Матч ТВ» в споре с Sports.ru, свой контент надо отстаивать

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, ныне работающий на «Матч ТВ», высказался о конфликте телеканала с к интернет-порталом Sports.ru, изначально связанным с хайлайтами матчей Футбольной национальной лиги.

«Я, как сотрудник «Матч ТВ» и футболист, который семь лет играл в Европе, выступаю за то, чтобы контент был качественным, иногда платным и без нарушения авторских прав. Я хочу, чтобы «Матч ТВ» развивался и делал это в правильном направлении. В Европе всё телевидение платное и деньги идут на его развитие. Так работают лучшие телеканалы Англии, Германии и Нидерландов, где бывшие футболисты делают масштабные передачи. Они пользуются громадным успехом, и их смотрят по телевидению, без нарушения авторских прав. Хочется, чтобы люди получали деньги за свою работу, а канал рос и получал прибыль. Ситуации с нарушением авторских прав вставляют палки в колёса, но свои права и свой контент надо отстаивать. Пусть даже в суде, если люди иначе не хотят.

Sports.ru нарушают и другие правила, которые для меня неприемлемы! Они активно зазывают делать ставки на сайте. Недавнее привлечение этого ресурса ФАС РФ к административной ответственности за распространение рекламы букмекеров это подтверждает. Я не люблю неспортивную борьбу, а букмекеры всегда стараются увести от нее и подсадить человека на ставки, поэтому их и запрещали в России. Я не поддерживаю нарушение закона и авторских прав в любом их проявлении, поэтому в споре с Sports.ru я на стороне «Матч ТВ», — написал Булыкин в «Фейсбуке».