«Ливерпуль» представил выездную форму на сезон-2017/18

«Ливерпуль» представил выездной комплект формы на сезон-2017/18. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Компания New Balance Football, вдохновлённая 125-летней историей команды, создала футболки белого цвета с двумя прямоугольниками из зелёных полос.

Шорты чёрного цвета, как и вратарская майка. Гетры белого цвета с зелёной поперечной полосой.

Под эмблемой «Ливерпуля» появилась надпись 125 лет. Клуб был основан в 1892 году.

Видео новой формы можно также посмотреть на официальной странице «Ливерпуля» в «Твиттере».