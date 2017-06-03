Канделаки о конфликте со Sports.ru: мы будем бороться с пиратами

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала конфликт телеканала с интернет-порталом Sports.ru.

«Матч ТВ» вступил в конфликт с руководством портала Sports.ru из-за использования хайлайтов матчей Футбольной национальной лиги.

«Мы — единственный телеканал в России, который огромные деньги вкладывает в покупку прав, и должны быть единственными, кто зарабатывает на этом контенте. Поэтому мы будем бороться с пиратами. Мы недозарабатываем из-за них», — приводит слова Канделаки интернет-издание ФАН.