Креативный продюсер «Матч ТВ»: мы никогда не решали ничего по звонку

Креативный продюсер телеканала «Матч ТВ» Наталья Билан поделилась мнением о конфликте со Sports.ru.

«Это не информационная война, это желание отвлечь от предмета юридического разбирательства, которое ведётся между Sports.ru и нашим субхолдингом. Коллеги изначально интересовались нашим творчеством – это естественно. Я не назвала бы это войной. Война – это когда вы разговариваете на равных. Мы не разговариваем так, как портал Sports.ru.

Существует ли возможность мирного урегулирования? Этот вопрос лежит в юридической плоскости. Если юристы решат пойти на мировое соглашение, да. Мы не делим спорт со Sports.ru.

Директор Sports.ru Дмитрий Навоша сказал, что этот конфликт не пытались мирно урегулировать, а раньше подобные конфликты улаживались звонком? Мы никогда не решали ничего по звонку. Навоша сам себе противоречит – он хочет жить в цивилизованном обществе, платить, побеждать в суде, отстаивать права. То он жалуется, что ему никто не позвонил – ты то, а мы это. Мы так не можем, мы очень крупный холдинг, мы можем только юридически защищаться. Мы и пошли защищаться. Не знаю, о чём договариваться, мы никого не обижали», — цитирует Билан «Советский спорт в Санкт-Петербурге».