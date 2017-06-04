Болельщики «Леганеса» выступают против добавления «Мадрида» в название клуба

Болельщики «Леганеса» выступают против идеи руководства клуба о возможном изменении названия, информирует Marca. Накануне испанские СМИ сообщили, что руководители клуба начали консультации в связи с возможным переименованием в «Леганес Мадрид» из финансовых соображений.

Болельщики «Леганеса» не одобряют инициативу, так как опасаются, что этот шаг приведёт к «утрате идентичности».

Ранее сообщалось, что даже в случае изменения названия эмблема «Леганеса» останется прежней.

По итогам минувшего сезона чемпионата Испании «Леганес» занял 17-е место.