Российские бизнесмены при поддержке Луческу могут купить румынский клуб

В ближайшее время российские бизнесмены при поддержке бывшего главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу собираются приобрести акции румынского клуба КСМС, сообщает Digi Sport.

По информации издания, переговоры бизнесменов с действующим руководством клуба находятся на продвинутой стадии. Этот проект российских бизнесменов поддерживает Луческу, который сам также готов оказать КСМС финансовую поддержку. Отмечается, что на текущий момент долги клуба составляют более € 3 млн.

КСМС в минувшем сезоне чемпионата страны занял первое место в итоговой турнирной таблице плей-офф за право остаться в элитном дивизионе румынского футбола.