Примера представила официальный мяч сезона-2017/18

Примера вместе с компанией Nike официально представила мяч Ordem V, который будет использоваться при проведении матчей чемпионата Испании в следующем сезоне.

Как сообщает официальный сайт Примеры, новый мяч Ordem V характеризуется улучшенными свойствами и общим управлением полёта, а также использованием технологии дизайна Motion Graphic. Отметим, что компания Nike является официальным поставщиком мячей для Примеры начиная с сезона-1996/1997.

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