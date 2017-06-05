В итальянской Серии А представили официальный мяч сезона-2017/18

В чемпионате Италии вслед за английской Премьер-лигой и испанской Примерой представили мяч на сезон-2017/18, которым команды будут играть в Серии А. Мяч от компании Nike, получивший название Ordem V, отличается от английской и испанской модели лишь расцветкой.

Если в Испании на мяч нанесены жёлто-зелёные полосы, а пятиугольники чёрные, то в Италии полосы жёлто-оранжевые.

Как сообщает официальный сайт Серии А, новый мяч Ordem V характеризуется улучшенными свойствами и общим управлением полёта, а также использованием технологии дизайна Motion Graphic.

Мяч поступит в продажу в некоторых розничных магазинах и самой фирмы с сегодняшнего дня.

Фото мяча также можно посмотреть в «Твиттере».