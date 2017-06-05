Бюджет «Урала» в следующем сезоне составит 900 млн рублей

Бюджет «Урала» в следующем по сравнению с предыдущим не изменится. Об этом сообщил пресс-секретарь екатеринбургского клуба Никита Медведевских. В прошлом сезоне «Урал» занял 11-е место в Премьер-Лиге.

«Бюджет «Урала» на следующий сезон, как и в прошлом году, составит 900 миллионов рублей. Треть из них выделит правительство Свердловской области, остальные средства поступят от спонсоров — группы компаний «Ренова» и «Трубной металлургической компании – с каждого по 300 миллионов рублей», — сказал Медведевских в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

С учётом собственных заработков бюджет «Урала» состоит порядка 1 млрд рублей.