Месси: бутсы Nemeziz идеально подходят для моего стиля игры

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о бутсах Nemeziz, представленных компанией adidas в конце мая.

«Непредсказуемость – стиль моей игры. Футболист должен делать неожиданные для противника ходы, моментально принимать решения и тут же реализовывать их на предельной скорости. Для этого необходимо полностью доверять своим бутсам. Nemeziz идеально подходят для моего стиля игры», — отметил Месси.

Бутсы должны идеально поддерживать стопу и обеспечивать удобную посадку, чтобы игроки могли в полной мере реализовывать свои возможности, и Nemeziz созданы с учётом всех этих требований, отмечается в пресс-релизе.

Купить бутсы Nemeziz можно на сайте adidas.