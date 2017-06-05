Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Клуб «Аль-Ахли» разорвал контракт с Qatar Airways по рекомендации правительства

5 июня 2017, понедельник. 23:00. Бизнес

Футбольный клуб «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии разорвал спонсорский контракт с катарской авиакомпанией Qatar Airways по рекомендации правительства страны.

«Аль-Ахли» объявляет о разрыве спонсорского контракта между клубом и катарской авиакомпанией Qatar Airways. Решение было принято согласно рекомендации нашего правительства», — говорится в сообщении пресс-службы «Аль-Ахли» в «Твиттере».

5 июня шесть арабских стран (ОАЭ, Египет, Бахрейн, Саудовская Аравия, Йемен и Ливия), а также Мальдивы решили разорвать дипотношения с Катаром, обвиняя его в поддержке террористических организаций и вмешательстве во внутренние дела Бахрейна.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Аль-Ахли
Новости. Бизнес
5 июня 2017, понедельник
23:00 Клуб «Аль-Ахли» разорвал контракт с Qatar Airways по рекомендации правительства
21:43 Компания McDonalds стала спонсором футбольного клуба «Динамо-Минск»
17:46 Месси: бутсы Nemeziz идеально подходят для моего стиля игры
16:14 Бюджет «Урала» в следующем сезоне составит 900 млн рублей
13:24 В итальянской Серии А представили официальный мяч сезона-2017/18
11:35 Примера представила официальный мяч сезона-2017/18
11:09 Макаренко: Канделаки целый год атаковала по трансляциям матчей сборной России
4 июня 2017, воскресенье
23:01 «Ювентус» — первый клуб в истории, заработавший более € 100 млн от участия в ЛЧ
21:48 Российские бизнесмены при поддержке Луческу могут купить румынский клуб
15:46 Болельщики «Леганеса» выступают против добавления «Мадрида» в название клуба
3 июня 2017, суббота
17:26 «Леганес» хочет добавить в название клуба «Мадрид», чтобы привлечь спонсоров
15:47 Креативный продюсер «Матч ТВ»: мы никогда не решали ничего по звонку
15:02 «Матч ТВ»: аудитория в возрасте от 18 до 24 лет предпочитает смотреть «Зенит»
14:18 Канделаки о конфликте со Sports.ru: мы будем бороться с пиратами
2 июня 2017, пятница
15:43 Источник: российские каналы заплатят $ 35-40 млн за права на показ ЧМ-2018
15:43 «Ливерпуль» представил выездную форму на сезон-2017/18
14:12 Мутко: права на показ КК-2017 обошлись гораздо дешевле $ 120 млн
13:08 Канделаки: достигнуто соглашение с ФИФА о трансляциях матчей КК-2017 и ЧМ-2018
1 июня 2017, четверг
22:01 Булыкин: поддерживаю «Матч ТВ» в споре с Sports.ru, свой контент надо отстаивать
21:21 «Бенфика» представила альтернативный комплект формы на сезон-2017/18
20:48 Источник: «Зенит» может стать владельцем словацкого клуба «Кошице»
20:29 Клубы Серии А заплатили агентам € 193,3 млн в 2016 году
19:49 Месси откроет парк развлечений в Китае
19:16 Инфраструктуру «Зенита» на ул. Верности реконструируют за 907 млн рублей
18:01 АПЛ объявила доходы команд в сезоне-2016/17, больше всех заработал «Челси»
17:24 «Ювентус» сменит название своего стадиона с 1 июля
12:04 Английские клубы в сезоне-2015/16 заработали рекордные £ 3,65 млрд
12:03 В Англии представили новый мяч на сезон-2017/18 АПЛ
10:41 «Лукойл» не будет увеличивать финансирование «Спартака»
31 мая 2017, среда
22:15 Мутко: вопрос не в запрете пива на стадионах, а в мерах приличия
19:03 Гризманн не ответил на звонок Жозе в рекламном ролике Huawei Mobile
16:38 Китайский производитель смартфонов Vivo стал спонсором ЧМ-2018 и ЧМ-2022
15:02 Состоялось заседание бизнес-клуба хоккейного «Спартака»
10:29 «Манчестер Сити» представил форму на сезон-2017/18
06:25 Компания KPMG назвала «МЮ» самым дорогим клубом мира, оценив его в € 3,186 млрд
02:02 Президент «Спартака» убеждён, что в РФПЛ должно быть не более 12 команд
30 мая 2017, вторник
19:44 «Матч ТВ» через суд хочет закрыть раздел пользовательских публикаций Sports.ru
19:20 Роналду — самый популярный спортсмен мира, Шарапова — 23-я
19:02 «Алроса» может стать официальным спонсором Единой лиги ВТБ
17:22 В новом сезоне «Балтика» сделает платным вход на домашние матчи для женщин
16:02 В Москве пройдёт Russian Gaming Week
29 мая 2017, понедельник
14:09 Дерипаска может взять под опеку вышедший в ФНЛ «Ротор»
12:53 Во Франции представили официальный мяч на сезон-2017/18
27 мая 2017, суббота
14:33 Турнир в Сочи с самым большим призовым фондом в истории российского покера
26 мая 2017, пятница
21:52 Роналду 4-й год подряд самый высокооплачиваемый футболист мира по версии Forbes
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
В чём причина падения аудитории прямых трансляций на "Матч ТВ"?
Бесплатные трансляции в Интернете
1409 (15%)
Биатлон и хоккей всё вытянут в декабре
1456 (16%)
Падение интереса к телеканалу
6331 (69%)
Проголосовало: 9196
Архив →
© championat.com, 2000–2017