Клуб «Аль-Ахли» разорвал контракт с Qatar Airways по рекомендации правительства

Футбольный клуб «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии разорвал спонсорский контракт с катарской авиакомпанией Qatar Airways по рекомендации правительства страны.

«Аль-Ахли» объявляет о разрыве спонсорского контракта между клубом и катарской авиакомпанией Qatar Airways. Решение было принято согласно рекомендации нашего правительства», — говорится в сообщении пресс-службы «Аль-Ахли» в «Твиттере».

5 июня шесть арабских стран (ОАЭ, Египет, Бахрейн, Саудовская Аравия, Йемен и Ливия), а также Мальдивы решили разорвать дипотношения с Катаром, обвиняя его в поддержке террористических организаций и вмешательстве во внутренние дела Бахрейна.