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Бренд «Зенита» вошёл в топ-50 самых дорогих в мировом футболе

6 июня 2017, вторник. 14:35. Бизнес

Бренд питерского «Зенита» попал в топ-50 самых дорогих в мировом футболе по версии Brand Finance. Об этом говорится на официальном сайте компании. Бренд «Зенита» оценивается в $ 154 млн.

«Зенит» среди 50 европейских клубов занимает 41-е место, опережая «Атлетик» Б, «Вильярреал», «Бёрнли», «РБ Лейпциг», «Уотфорд», «Аякс», «Валенсию», «Айнтрахт» и «Севилью», которая опустилась с 40-го места по сравнению с 2016 годом на 50-е.

Первая десятка выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Юнайтед» (1,733 млрд)
2. «Реал» (1,419 млрд)
3. «Барселона» (1,418 млрд)
4. «Челси» (1,248 млрд)
5. «Бавария» (1,222 млрд)
6. «Манчестер Сити» (1,021 млрд)
7. «ПСЖ» (1,011, млрд)
8. «Арсенал» (941 млн)
9. «Ливерпуль» (908 млн)
10. «Тоттенхэм Хотспур» (696 млн).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Арсенал Лондон Бавария Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед ПСЖ Тоттенхэм Хотспур ФК Барселона ФК Зенит ФК Реал Мадрид Челси
Новости. Бизнес
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