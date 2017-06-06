Мутко: вопрос с трансляциями матчей Кубка конфедераций будет решён 6-7 июня

Президент Российского футбольного союза и вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что вопрос с трансляциями матчей Кубка конфедераций будет решён 6-7 июня.

«Сегодня я общался с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Вопрос с трансляциями Кубка конфедераций будет решён сегодня, максимум завтра», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

На прошлой неделе генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки сообщила, что с ФИФА была достигнута договорённость о показе матчей Кубка конфедераций.