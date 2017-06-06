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Лучшие российские проекты в области спортивного брендинга получили награды

6 июня 2017, вторник. 19:36. Бизнес

Всё больше спортивных организаций в России и в мире понимают важность конструирования бренда. На профессиональной премии MarSpo Awards, которая состоялась 13 апреля на стадионе «Открытие Арена», были награждены лучшие отечественные проекты в области спортивного маркетинга, в том числе с точки зрения построения визуальной составляющей бренда. Эксперты высоко оценили качество проектов-номинантов.

«Работы в номинациях, связанных с дизайном, были разноплановые. В одних проектах ставка делалась на красоту исполнения, в других — на идею. Всем членам жюри, безусловно, запомнилась рэп-презентация ребят из Краснодара. Sellout Sport System заслуженно получили первое место: в их проекте гармонично сочетались все необходимые для победы составляющие: идея, воплощение и презентация. Хочется сказать большое спасибо организаторам — благодаря премии клубы развивают в том числе свои бренды», — прокомментировал член жюри премии Фёдор Аброськин, дизайнер агентства Depot WPF.

«Приятно удивил уровень визуальных коммуникаций и дизайна в спортивной сфере, особенно у студенческих клубов, можно сравнивать с зарубежными бенчмарками. Однозначно приветствую такие нишевые премии, поскольку сравнивать спортивные проекты с мультинациональными FMCG-гигантами некорректно, а достойная работа в своей сфере также нуждается в признании и наградах. Тем более что уровень организации был более чем достойный», — поделился впечатлениями член жюри MarSpo Awards Андрей Лебедев, креативный директор Isobar Moscow, Dentsu Aegis Network.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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