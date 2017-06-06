Дзампарини: слухи о банкротстве «Палермо» — абсурдная ложь

Бывший президент «Палермо» Маурицио Дзампарини опроверг слухи, согласно которым прокуратура начала предварительное расследование о финансовом положении клуба и может признать его банкротом.

«Я был ошеломлён, когда прочитал в прессе эту информацию. Это всё абсурдная ложь, которая не отражает истинного финансового положения клуба. Мы сказали нашим адвокатам изучить этот серьёзный инцидент.

«Палермо» — очень крепкий и прозрачный клуб. Опубликованная информация является ложью, и наши юристы отреагируют на это должным образом», — цитирует Дзампарини Ansa.