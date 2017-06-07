Сергеев заявил, что bwin планирует стать спонсором одного из клубов РФПЛ

CEO bwin Россия Дмитрий Сергеев ответил на вопрос о планах оператора по возможному спонсорству одного из клубов РФПЛ.

«Если бы наши коллеги из других букмекерских контор не задирали так ценник и не раскидывались бы деньгами по рынку… А так — да, планируем.

Просто благодаря новому законодательству, которое разрешает рекламу букмекеров во время проведения спортивных соревнований на самих стадионах и форме команд, большинство спортивных организаций дорвались — у них появился новый источник дохода и они пытаются на нём заработать максимально возможные суммы. Не считая при этом, к сожалению, эффективность для букмекеров. Поэтому для нас в первую очередь важно сделать бизнес эффективным, а не просто показать, что мы — bwin и встали на майку какого-нибудь партнёра. Если мы встаём на майку какого-нибудь партнёра, это должно быть целесообразно и эффективно. Должна быть большая аудитория, охват и хорошие показатели возврата", — сказал Сергеев.