Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Сергеев заявил, что bwin планирует стать спонсором одного из клубов РФПЛ

7 июня 2017, среда. 18:47. Бизнес

CEO bwin Россия Дмитрий Сергеев ответил на вопрос о планах оператора по возможному спонсорству одного из клубов РФПЛ.

«Если бы наши коллеги из других букмекерских контор не задирали так ценник и не раскидывались бы деньгами по рынку… А так — да, планируем.

Просто благодаря новому законодательству, которое разрешает рекламу букмекеров во время проведения спортивных соревнований на самих стадионах и форме команд, большинство спортивных организаций дорвались — у них появился новый источник дохода и они пытаются на нём заработать максимально возможные суммы. Не считая при этом, к сожалению, эффективность для букмекеров. Поэтому для нас в первую очередь важно сделать бизнес эффективным, а не просто показать, что мы — bwin и встали на майку какого-нибудь партнёра. Если мы встаём на майку какого-нибудь партнёра, это должно быть целесообразно и эффективно. Должна быть большая аудитория, охват и хорошие показатели возврата", — сказал Сергеев.

bwin начнёт принимать интерактивные ставки в России
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
BwinParty Дмитрий Сергеев bwin РФПЛ Спонсорские контракты с букмекерами
Новости. Бизнес
7 июня 2017, среда
18:47 Сергеев заявил, что bwin планирует стать спонсором одного из клубов РФПЛ
16:41 Финал ЛЧ «Реал» — «Ювентус» посмотрели 130 млн европейцев, включая 5 млн россиян
16:36 Порносайт стал спонсором футбольного клуба в США
12:24 12 июня состоится первая ежегодная мультиспортивная гонка SwimRun
11:55 «Ювентус» представил домашнюю форму на следующий сезон
6 июня 2017, вторник
23:23 Московский футбольный клуб «Динамо» объявил о ценах на абонементы сезона-2017/18
22:27 Дзампарини: слухи о банкротстве «Палермо» — абсурдная ложь
19:36 Лучшие российские проекты в области спортивного брендинга получили награды
19:00 «Краснодар» представил новую тренировочную форму
18:59 Футбольный клуб «Палермо» могут признать банкротом
18:14 Мутко: вопрос с трансляциями матчей Кубка конфедераций будет решён 6-7 июня
14:35 Бренд «Зенита» вошёл в топ-50 самых дорогих в мировом футболе
12:50 Банк ВТБ и Кубок Кремля подписали соглашение о сотрудничестве
03:30 Во время матчей NFL будет транслироваться реклама крепкого алкоголя
5 июня 2017, понедельник
23:00 Клуб «Аль-Ахли» разорвал контракт с Qatar Airways по рекомендации правительства
21:43 Компания McDonalds стала спонсором футбольного клуба «Динамо-Минск»
17:46 Месси: бутсы Nemeziz идеально подходят для моего стиля игры
16:14 Бюджет «Урала» в следующем сезоне составит 900 млн рублей
13:24 В итальянской Серии А представили официальный мяч сезона-2017/18
11:35 Примера представила официальный мяч сезона-2017/18
11:09 Макаренко: Канделаки целый год атаковала по трансляциям матчей сборной России
4 июня 2017, воскресенье
23:01 «Ювентус» — первый клуб в истории, заработавший более € 100 млн от участия в ЛЧ
21:48 Российские бизнесмены при поддержке Луческу могут купить румынский клуб
15:46 Болельщики «Леганеса» выступают против добавления «Мадрида» в название клуба
3 июня 2017, суббота
17:26 «Леганес» хочет добавить в название клуба «Мадрид», чтобы привлечь спонсоров
15:47 Креативный продюсер «Матч ТВ»: мы никогда не решали ничего по звонку
15:02 «Матч ТВ»: аудитория в возрасте от 18 до 24 лет предпочитает смотреть «Зенит»
14:18 Канделаки о конфликте со Sports.ru: мы будем бороться с пиратами
2 июня 2017, пятница
15:43 Источник: российские каналы заплатят $ 35-40 млн за права на показ ЧМ-2018
15:43 «Ливерпуль» представил выездную форму на сезон-2017/18
14:12 Мутко: права на показ КК-2017 обошлись гораздо дешевле $ 120 млн
13:08 Канделаки: достигнуто соглашение с ФИФА о трансляциях матчей КК-2017 и ЧМ-2018
1 июня 2017, четверг
22:01 Булыкин: поддерживаю «Матч ТВ» в споре с Sports.ru, свой контент надо отстаивать
21:21 «Бенфика» представила альтернативный комплект формы на сезон-2017/18
20:48 Источник: «Зенит» может стать владельцем словацкого клуба «Кошице»
20:29 Клубы Серии А заплатили агентам € 193,3 млн в 2016 году
19:49 Месси откроет парк развлечений в Китае
19:16 Инфраструктуру «Зенита» на ул. Верности реконструируют за 907 млн рублей
18:01 АПЛ объявила доходы команд в сезоне-2016/17, больше всех заработал «Челси»
17:24 «Ювентус» сменит название своего стадиона с 1 июля
12:04 Английские клубы в сезоне-2015/16 заработали рекордные £ 3,65 млрд
12:03 В Англии представили новый мяч на сезон-2017/18 АПЛ
10:41 «Лукойл» не будет увеличивать финансирование «Спартака»
31 мая 2017, среда
22:15 Мутко: вопрос не в запрете пива на стадионах, а в мерах приличия
19:03 Гризманн не ответил на звонок Жозе в рекламном ролике Huawei Mobile
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
В чём причина падения аудитории прямых трансляций на "Матч ТВ"?
Бесплатные трансляции в Интернете
1409 (15%)
Биатлон и хоккей всё вытянут в декабре
1456 (16%)
Падение интереса к телеканалу
6331 (69%)
Проголосовало: 9196
Архив →
© championat.com, 2000–2017