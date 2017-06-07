Роналду признан самым высокооплачиваемым спортсменом года, Месси — третий

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов 2017 года по версии журнала Forbes. Общий годовой доход португальского футболиста составляет $ 93 млн.



Второе место занял баскетболист «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс ($ 86 млн), а на третьем месте расположился форвард «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси ($ 80 млн). Россиян в первой сотне не оказалось.



Самые высокооплачиваемые спортсмены года:



1. Криштиану Роналду (футбол) — $ 93 млн,

2. Леброн Джеймс (баскетбол) — $ 86 млн,

3. Лионель Месси (футбол) — $ 80 млн,

4. Роджер Федерер (теннис) — $ 64 млн,

5. Кевин Дюрант (баскетбол) — $ 60,6 млн,

6. Рори Макилрой (гольф) — $ 50 млн,

6. Эндрю Лак (американский футбол) — $ 50 млн,

8. Стивен Карри (баскетбол) — $ 47,3 млн,

9. Джеймс Харден (баскетбол) — $ 46,6 млн,

10. Льюис Хэмилтон (автогонки) — $ 46 млн.