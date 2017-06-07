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Роналду признан самым высокооплачиваемым спортсменом года, Месси — третий

7 июня 2017, среда. 20:30. Бизнес

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов 2017 года по версии журнала Forbes. Общий годовой доход португальского футболиста составляет $ 93 млн.

Второе место занял баскетболист «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс ($ 86 млн), а на третьем месте расположился форвард «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси ($ 80 млн). Россиян в первой сотне не оказалось.

Самые высокооплачиваемые спортсмены года:

1. Криштиану Роналду (футбол) — $ 93 млн,
2. Леброн Джеймс (баскетбол) — $ 86 млн,
3. Лионель Месси (футбол) — $ 80 млн,
4. Роджер Федерер (теннис) — $ 64 млн,
5. Кевин Дюрант (баскетбол) — $ 60,6 млн,
6. Рори Макилрой (гольф) — $ 50 млн,
6. Эндрю Лак (американский футбол) — $ 50 млн,
8. Стивен Карри (баскетбол) — $ 47,3 млн,
9. Джеймс Харден (баскетбол) — $ 46,6 млн,
10. Льюис Хэмилтон (автогонки) — $ 46 млн.

Источник: Forbes Сообщить об ошибке
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Новости. Бизнес
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