«Барселона» раскрыла детали сделки с Qatar Sports Investment

«Барселона» на своём официальном сайте опубликовала детали контракта с катарским фондом Qatar Sports Investment. Сине-гранатовые приняли такое решение в связи с публикациями в испанских СМИ о том, что сделка была непрозрачной.

Согласно заявлению клуба, соглашение «Барселоны» с Qatar Sports Investment действовало с 2010 по 2016 год. Суммарно каталонцы получили от фонда € 171 млн. Руководство клуба сообщило о том, что готово предоставить квитанции о получении денег, а также заверило, что в сделке не принимали участия компании-посредники.