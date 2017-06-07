«Реал» уступил «МЮ» лидерство в списке самых дорогих футбольных клубов мира

Издание Forbes назвало топ-20 самых дорогих футбольных клубов мира по состоянию на 2017 год. «Манчестер Юнайтед» впервые за пять лет стал лидером рейтинга, отобрав первое место у «Реала», который лидировал на протяжении четырёх лет подряд. Третьей стала «Барселона».

В топ-20 самых дорогих клубов мира восемь представляют Англию, пять — Италию, три — Германию, три — Испанию и один — Францию.



1. «Манчестер Юнайтед» – $ 3,689 млрд



2. «Барселона» – $ 3,635 млрд



3. «Реал» – $ 3,58 млрд



4. «Бавария» – $ 2,713 млрд



5. «Манчестер Сити» – $ 2,083 млрд



6. «Арсенал» – $ 1,932 млрд



7. «Челси» – $ 1,845 млрд



8. «Ливерпуль» – $ 1,492 млрд



9. «Ювентус» – $ 1,258 млрд



10. «Тоттенхэм Хотспур» – $ 1,058 млрд



11. «ПСЖ» – $ 841 млн



12. «Боруссия» Дортмунд – $ 808 млн



13. «Милан» – $ 802 млн



14. «Атлетико» – $ 732 млн



15. «Вест Хэм Юнайтед» – $ 634 млн



16. «Шальке» – $ 629 млн



17. «Рома» – $ 569 млн



18. «Интер» – $ 537 млн



19. «Лестер Сити» – $ 413 млн



20. «Наполи» – $ 379 млн