Олимпийский чемпион Сихарулидзе стал совладельцем крупного подрядчика «Газпрома»

Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе официально стал совладельцем ООО «Газэнергосервис» — крупного строительного подрядчика «Газпрома» с выручкой в десятки миллиардов рублей.

9 июня 2017 года 15% доли ООО зарегистрировано на Сихарулидзе, тогда как ранее все 100% долей были у Евгения Першина. Ещё раньше, в марте 2016 года, Сихарулидзе получил 15% доли дочерней компании «Газэнергосервиса» — ООО «Газэнергосервис-Урал».

По последней доступной информации, 2014 год «Газэнергосервис» закончил с выручкой 21,678 млрд рублей и прибылью 1,5 млрд рублей. Более поздняя информация пока не раскрыта.



В 2015 году ООО заключило с группой «Газпром» контракты на 31 млрд рублей, в 2016-м — на 22 млрд рублей. С начала 2017 года — на почти 6 млрд рублей.



Сихарулидзе после завершения спортивной карьеры был депутатом Заксобрания в родном Санкт-Петербурге, в 2008-2012 годах — депутатом Госдумы (фракция «Единая Россия»).