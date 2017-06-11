Права на показ Кубка конфедераций достались консорциуму «2Спорт2» бесплатно

ФИФА бесплатно предоставила права на освещение Кубка конфедераций – 2017 в России консорциуму «2Спорт2», представленному Первым каналом, ВГТРК и «Матч ТВ». Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, связанный с ходом переговоров.

Ранее пресс-служба ФИФА опубликовала пресс-релиз о том, что все матчи Кубка конфедераций будут показаны бесплатно в прямом эфире Первого канала и «Матч ТВ», а также освещены в прямом эфире радиостанций ВГТРК.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.