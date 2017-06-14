«Матч ТВ» представил график показа матчей группового этапа Кубка конфедераций

Пресс-служба «Матч ТВ» представила детальный график показа трансляций группового этапа Кубка конфедераций—2017 в прямом эфире и записи.
17 июня
Россия — Новая Зеландия, прямая трансляция в 17:55, комментируют встречу Роман Гутцайт и Константин Генич. Эксперт встречи – Валерий Карпин.
18 июня
Камерун – Чили, прямая трансляция в 20:55, комментирует Михаил Поленов.
19 июня
Португалия – Мексика, в записи в 15:15, комментирует Нобель Арустамян.
20 июня
Австралия – Германия, в записи в 16:00, комментирует Роман Нагучев.
21 июня
Мексика – Новая Зеландия, прямая трансляция в 20.55, комментирует Артем Шмельков.
22 июня
Россия – Португалия, в записи в 13:15, комментируют Юрий Розанов и Тимур Журавель.
Камерун – Австралия, прямая трансляция в 17:55, комментирует Фёдор Погорелов.
Германия – Чили, прямая трансляция в 20:55, комментирует Сергей Кривохарченко.
24 июня
Мексика – Россия, прямая трансляция в 17:55, комментируют Александр Шмурнов и Михаил Моссаковский.
Новая Зеландия – Португалия, в записи в 20:30, комментирует Геннадий Орлов.
25 июня
Чили – Австралия, прямая трансляция в 17:55, комментирует Юрий Розанов.
Германия – Камерун, в записи в 19:00, комментирует Георгий Черданцев.