«Матч ТВ» представил график показа матчей группового этапа Кубка конфедераций

Пресс-служба «Матч ТВ» представила детальный график показа трансляций группового этапа Кубка конфедераций—2017 в прямом эфире и записи.

17 июня



Россия — Новая Зеландия, прямая трансляция в 17:55, комментируют встречу Роман Гутцайт и Константин Генич. Эксперт встречи – Валерий Карпин.



18 июня



Камерун – Чили, прямая трансляция в 20:55, комментирует Михаил Поленов.



19 июня



Португалия – Мексика, в записи в 15:15, комментирует Нобель Арустамян.



20 июня



Австралия – Германия, в записи в 16:00, комментирует Роман Нагучев.



21 июня



Мексика – Новая Зеландия, прямая трансляция в 20.55, комментирует Артем Шмельков.



22 июня



Россия – Португалия, в записи в 13:15, комментируют Юрий Розанов и Тимур Журавель.

Камерун – Австралия, прямая трансляция в 17:55, комментирует Фёдор Погорелов.



Германия – Чили, прямая трансляция в 20:55, комментирует Сергей Кривохарченко.



24 июня



Мексика – Россия, прямая трансляция в 17:55, комментируют Александр Шмурнов и Михаил Моссаковский.



Новая Зеландия – Португалия, в записи в 20:30, комментирует Геннадий Орлов.



25 июня



Чили – Австралия, прямая трансляция в 17:55, комментирует Юрий Розанов.

Германия – Камерун, в записи в 19:00, комментирует Георгий Черданцев.