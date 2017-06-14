Суд удовлетворил иск «Матч ТВ» в отношении Sports.ru

Генеральный директор Sports.ru Дмитрий Навоша сообщил, что суд принял решение удовлетворить иск телеканала «Матч ТВ» в отношении интернет-портала.

«Решение в пользу «Матч ТВ», иск удовлетворён. В течение пяти дней опубликуют мотивировочную часть, на её основании будем подавать апелляцию. На следующей неделе мы, как и планировали, подаём встречный иск», – цитирует Навошу «Спорт Бизнес Online».

В апреле Навоша сообщал, что телеканал имеет претензии за показ хайлайтов матчей Футбольной национальной лиги.