Футбольный клуб «Урал» представил новую форму на сезон-2017/18

Футбольный клуб «Урал» представил новую форму команды на сезон-2017/18. В новом сезоне клуб продолжит играть в форме производства фирмы Joma, сообщает официальный сайт екатеринбуржцев.

В презентации экипировки приняли участие капитан «Урала» Артём Фидлер, нападающий Владимир Ильин, защитник Денис Кулаков, а также голкиперы Дмитрий Арапов и Андрей Тимофеев.

Основная форма выполнена в традиционных для клуба оранжево-чёрных цветах. Гостевые комплекты представлены белыми футболками с оранжевыми и чёрными элементами дизайна. Один из комплектов вратарской формы выполнен в непривычных бежевых тонах; другой – в более традиционном голубом цвете.

Отмечается, что третьим резервным комплектом игровой формы останется чёрная форма, которая уже использовалась командой в некоторых матчах минувшего сезона.

Посмотреть фотографию можно в «твиттере» «Урала».