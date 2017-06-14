«Динамо» договорилось о погашении долга в € 76 млн перед кипрской компанией

Сегодня состоялось заседание президиума Центрального совета ВФСО «Динамо», в ходе которого был одобрен трёхсторонний меморандум о намерениях между обществом, ФК «Динамо» и кипрской компанией Eflen Constructions Ltd. По данным «Чемпионата», речь идёт о погашении кредита в € 65 млн, взятого футбольным клубом в 2013 году у структуры, аффилированной с занимавшим тогда пост президента бело-голубых Борисом Ротенбергом. Вместе с процентами сумма долга на данный момент составляет около € 76 млн. В ходе переговоров удалось договориться о снижении этой суммы.



Для погашения долга, в соответствии с меморандумом, общество «Динамо» передаст Eflen Constructions 17,3% акций ЗАО «УК «Динамо», которой принадлежит коммерческий проект «Петровский парк» вместе со строящимся стадионом. У ВФСО останется доля в 7,7%. Контрольный пакет УК «Динамо» принадлежит банку ВТБ. В случае реализации меморандума футбольный клуб полностью погасит долги, которые в прошлом сезоне угрожали бело-голубым банкротством.