Колобков: уверен, что в 2018 году Россия увидит прямые трансляции домашнего ЧМ

Министр спорта РФ Павел Колобков выразил мнение, что Россия сможет увидеть чемпионат мира по футболу 2018 года. Ранее стало известно, что ФИФА бесплатно предоставила права на освещение Кубка конфедераций – 2017 в России консорциуму «2Спорт2», представленному Первым каналом, ВГТРК и «Матч ТВ».



«Телеправа – это большой и дорогой рынок. Понятно, что владельцы прав хотят получить побольше денег, покупатели торгуются, это обычный процесс. Мы в этот вопрос не вмешиваемся, потому что это вопрос переговоров между телеканалами и ФИФА. Рад, что болельщики смогут увидеть Кубок в бесплатных трансляциях наших телеканалов. Уверен, что и в 2018 году наши телеканалы смогут договориться и вся наша страна увидит прямые трансляции матчей домашнего чемпионата мира», — цитирует Колобкова «Деловой Петербург».

Права на показ Кубка конфедераций достались консорциуму «2Спорт2» бесплатно