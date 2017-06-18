«Вулверхэмптон» представил домашний комплект формы на высоте 36,7 тыс. метров

Английский футбольный клуб «Вулверхэмптон» представил домашний комплект формы на сезон-2017/18 необычным образом. Комплект изготовлен техническим партнёром «волков» — компанией Puma.

Верхняя часть формы была привязана к летательному устройству и отправлена в стратосферу. Пресс-служба «Вулверхэмптона» утверждает, что игровая футболка достигла высоты 36 700 метров.

В минувшем сезоне Чемпионшипа «Вулверхэмптон» занял 15-е место, набрав 58 очков в 46 матчах.

Фото доступно в социальной сети «Твиттер», а видео — на канале клуба в YouTube.