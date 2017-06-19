В Петербурге заметно возрос пассажиропоток в день открытия Кубка конфедераций

В комитете администрации Санкт-Петербурга по транспорту рассказали, как изменился пассажиропоток в день матча открытия Кубка конфедераций между Россией и Новой Зеландией (2:0).



«По трамваям пассажиропоток увеличился в два раза по сравнению с обычным днём, по метро в целом — на 600 тыс. человек, пассажиропоток составил 1,8 млн человек, по ближайшей к стадиону «Санкт-Петербург» станции метро «Крестовский остров» пассажиропоток составил 41 тыс. человек против 19 тыс. в обычный день», — приводит слова представителя комитета RNS.



Матч Россия — Новая Зеландия посетили более 50 тыс. человек.