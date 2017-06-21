«Арсенал» представил домашнюю форму на сезон-2017/18

«Арсенал» представил домашний комплект формы, в котором футболисты лондонского клуба будут выступать в следующем сезоне. Форма выполнена в традиционных для «канониров» красно-белых цветах.

По центру расположено название титульного спонсора, а выше располагаются клубная эмблема и логотип технического спонсора «Арсенала».

По итогам прошлого сезона подопечные Арсена Венгера заняли в чемпионате Англии пятое место.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в официальном «твиттере» лондонской команды.