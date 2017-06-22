Китайские инвесторы приобрели 60% акций «Пармы», Креспо стал вице-президентом

«Парма» объявила, что китайская компания Desport выкупила 60% акций клуба, а вице-президентом стал бывший форвард команды аргентинец Эрнан Креспо, передаёт Football Italia. Кроме того, 10% акций останутся у болельщиков клуба.

В 2015 году «Парма» была официально признана банкротом, по этой причине клуб был вынужден выступать в Серии D вместо Серии В, в которую «крестоносцы» вылетели из высшего дивизиона по итогам сезона-2014/15. В 2016-м команда выиграла Серию D и вышла в Серию С. На прошлой неделе «Парма» обыграла «Алессандрию» (2:0) в финальном матче плей-офф за право выступать в Серии В.

Креспо выступал за «Парму» на протяжении семи сезонов. За это время он провёл 201 матч, забил 94 гола.